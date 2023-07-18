Как дачники прогоняют муравьев: несколько боевых секретов

Муравьи на садовом участке селятся довольно часто. Дачники им не рады: глубокие муравейники повреждают корневую систему на грядках, высаженные растения чахнут и не плодоносят. Поэтому и стараются избавиться как можно скорее от непрошенных насекомых.

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Методов борьбы несколько, и один из них – ароматические растения. Яркий запах тимьяна, лаванды, мяты, полыни, чеснока отпугивает муравьев, они селятся подальше от них. Поэтому можно сделать настой на травах и полить муравейник – разбегутся в разные стороны и вряд ли вернутся.

А если все-таки не все насекомые покинули огород, возьмите и смешайте борную кислоту с сахаром. Посыпьте смесь там, где обитают муравьи – бор является ядом для этих насекомых, они съедают приманку и гибнут.

Помогают в борьбе с муравьями и их естественные враги – лягушки, ящерицы, ежи. Поэтому если получится, привлекайте этих желанных гостей на свой участок, а если появились – не торопитесь прогонять.

По материалам сайта Izvmor