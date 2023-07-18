Слизней и улиток на огороде больше не видели: вот что делают опытные дачники

Улитки и слизни часто заползают в огород, поедают сочные растения и ягоды, отчего страдает урожай на грядках. Дачники стараются прогонять этих непрошенных гостей, и способов существует несколько.

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Например, ловушки. Если смастерить домики из куска линолеума, шифера или охапок листьев и разместить в затененных местах, брюхоногие туда обязательно спрячутся.

Также можно развести 100 гр нашатыря в 10 литрах воды и опрыскать растения, на которых видели слизней чаще всего, а также почву вокруг.

Еще один метод борьбы – растения-отпугиватели. Пряный запах петрушки, розмарина, тимьяна, шалфея, лаванды и некоторых других душистых растений слизни и улитки не переносят. Посадите или измельчите траву в местах скопления вредителя – больше он там не появится.

По материалам Telegram-канала «Дачница»