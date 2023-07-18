Как отчистить ванну от желтого въевшегося налета: народный лайфхак

Многие хозяйки в попытке отчистить ванну от желтых разводов и въевшегося налета скупают дорогущие средства, а они все равно не помогают. Стоит попробовать народный лайфхак, который в два счета убирает проблемы с поверхности.

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Надо взять всего два ингредиента – грейпфрут и пищевую соду. Разрежьте цитрус напополам, насыпьте на место среза соду и начните чистить этой «губкой» поверхность. Желтизна отойдет на глазах. Останется только смыть ее водой.

По материалам Telegram-канала "Идеальная хозяйка"