Тля сгинет от этого настоя: заварите на три часа, процедите - и на кусты с паразитами

Если садоводы заметили тлю на участке, ей тут же объявляют бой. Поскольку мелкое насекомое питается соками растений и «обескровливает» его – оно быстро чахнет, об урожае и речи уже не идет. В народе давно существует средство, уничтожающее букашек. Это настой чистотела.

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Полезная трава чистотел растет чуть ли не в каждом огороде, понадобится три средних куста. Их нужно ощипать (работайте в перчатках!), затем залить пятью литрами воды, накрыть крышкой и настаивать три часа. По готовности процедить, залить в пульверизатор и опрыскать ветки с тлей.

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"