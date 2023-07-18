Сорвут знатный куш: астролог Савельева раскрыла, каким знакам зодиака сказочно повезет в конце июля

Фото: freepik.com

Анна Савельева выделили три знака зодиака, у которых будет белая полоса.

Многие замечали, что если везет, то буквально во всем. также и неудачи обрушиваются одна за другой. Это и дала повод думать, что жизнь делится на черные и белые полосы. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что до конца июля некоторым людям будет сказочно везти. Она назвала три знака зодиака, которые станут кролями фортуны. 

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«Тельцам, Водолеям и Рыбам повезет в конце июля. Но каждому по своему. У Тельцов наконец-то закроется финансовый вопрос, они получат то что так долго ждали. Это может быть и неожиданная премия. Если это блогер, то старания тельца не пройдут даром и их рилсы будут выходить в топ и тем самым приходить новые подписчики, много нового общения. 

Водолеям может повести в игре. Советую купить лотерейный билетик. Даже может повести и в игровых автоматах. Но главное не спустить то, что выиграли, т.к выигрыш будет один раз. 

А Рыбам повезет в покупках. Для них они будут очень удачны, скорее всего попадут на хорошую распродажу и обретут то, чего давно хотели купить», – пояснила эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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