Сорвут знатный куш: астролог Савельева раскрыла, каким знакам зодиака сказочно повезет в конце июля

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«Тельцам, Водолеям и Рыбам повезет в конце июля. Но каждому по своему. У Тельцов наконец-то закроется финансовый вопрос, они получат то что так долго ждали. Это может быть и неожиданная премия. Если это блогер, то старания тельца не пройдут даром и их рилсы будут выходить в топ и тем самым приходить новые подписчики, много нового общения.

Водолеям может повести в игре. Советую купить лотерейный билетик. Даже может повести и в игровых автоматах. Но главное не спустить то, что выиграли, т.к выигрыш будет один раз.

А Рыбам повезет в покупках. Для них они будут очень удачны, скорее всего попадут на хорошую распродажу и обретут то, чего давно хотели купить», – пояснила эксперт.