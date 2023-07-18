Белорусский метод борьбы с колорадским жуком: победа будет окончательная

Появление колорадского жука на картошке – угроза урожаю. Прожорливые личинки полосатого насекомого способны уничтожить целое поле в два счет. Поэтому времени на борьбу всегда мало.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Белорусские дачники для защиты полей картофеля от вредителя пользуются давним народным способом. И готовят его своими руками. Рецепт простой, используется сразу по приготовлении: пакетик сухой горчицы смешивается с 100 мл уксуса, затем смесь отправляется в 10-литровое ведро с водой. Тщательно перемешивается и опрыскивается на кусты.

По материалам сайта Belnovosti