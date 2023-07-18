Как сделать подкормку для помидоров своими руками: до осени будут краснеть даже на открытом грунте

Время подходит, а помидоры на грядках так и не краснеют – с такой историей сталкиваются многие дачники. Особенно когда погода подводит и не радуют солнечными деньками. А вот мудрые садоводы давно знают, что в июле надо помочь томатам зардеть – и готовят подкормку.

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Агроном Анастасия Коврижных подчеркивает, что в это время помидоры особенно сильно нуждаются в магнии и калии. Следует взять по 20 гр сульфата калия и сульфата магния, развести их в 10 литрах воды, а затем сразу же поливать. Опрыскивание тоже можно проводить таким раствором, только удобрений тогда следует взять по 5 гр.

По материалам сайта Belnovosti