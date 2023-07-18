Никаких покупок больше месяца: астролог дала пугающий прогноз — разочарование неизбежно

Обычно люди делают покупки спонтанно. Однако украшения, машину или квартиру чаще всего приобретают только тогда, когда к этому подготовились. Порой можно прогадать со временем. В период ретроградной Венеры, который продлится с 20 июля по 7 сентября, астролог Елена Мун рекомендует отказаться от различных дорогостоящих покупок. Она призналась, что если не прислушаться к совету, то можно навлечь беду.
По словам эксперта, в этот период просто необходимо не совершать дорогостоящие имиджевые покупки. Нужно отложить приобретение брендовых вещей, ювелирных украшений и даже парфюмов. Эти покупки в итоге принесут лишь разочарование.
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Также совет астролога касается недвижимости. Крупные покупки не нужно совершать, особенно если идея пришла спонтанно.
«Исключение: вы узкий специалист в этой теме и нашли вариант, которой стоит значительно дороже заявленной цены, владелец не знает истинной ценности товара. Тут можно неплохо заработать в предстоящий период», — подытожила Мун, пишет портал «А теперь внимание!».