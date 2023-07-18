Никаких покупок больше месяца: астролог дала пугающий прогноз — разочарование неизбежно

По словам эксперта, в этот период просто необходимо не совершать дорогостоящие имиджевые покупки. Нужно отложить приобретение брендовых вещей, ювелирных украшений и даже парфюмов. Эти покупки в итоге принесут лишь разочарование.

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Также совет астролога касается недвижимости. Крупные покупки не нужно совершать, особенно если идея пришла спонтанно.