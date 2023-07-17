Как отмыть разделочную доску после рыбы: будет пахнуть чистотой — как новая

Со временем разделочные доски приобретают неприятный запах. Избавиться от которого довольно сложно. Мытье в посудомоечной машине вредит изделиям из дерева. А убрать аромат сырой рыбы или чеснока с помощью обычного средства для мытья посуды практически невозможно.

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Но не спешите покупать новую кухонную утварь. Опытные хозяйки рассказали, как можно решить проблему с помощью пищевой соды.

Все проще простого. Налейте в таз 2-3 литра воды и растворите в ней один стакан соды. Поместите в этот состав разделочную доску и займитесь другими делами.

Через 24 часа доску можно извлечь и промыть теплой водой. От неприятного запаха не останется никаких следов.

Источник: издание belnovosti.by