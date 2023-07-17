Как увеличить обувь на один размер за полчаса: поможет копеечное средство

Если у вас завалялись туфли, которые невозможно носить из-за того, что они жмут и натирают ноги. Срочно доставайте их из дальнего угла. Ведь проблему можно решить всего за 30 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В случаях, когда нужно растянуть обувь из искусственной кожи, вам пригодится жирный крем. Средство следует нанести на внутреннюю часть туфель. Далее необходимо подождать пару минут и надеть обувь на ноги. После 30 минут ходьбы ваши туфли приобретут нужную форму.

А если речь о натуральной коже, то рекомендуется вместо крема использовать одеколон. Принцип действия точно такой же, как в первом случае.

Источник: lifehacker.ru