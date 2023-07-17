Чем опрыскать томаты, чтобы завязи не опали: урожайность повысится минимум в 5 раз

Иногда томаты пышно цветут, но до появления крупных плодов дело так и не доходит. Происходит это из-за того, что растение сбрасывает завязи.
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Чтобы избежать этой неприятности, необходимо опрыскать помидоры питательным составом.
Для приготовления подкормки нужно соединить девять литров воды, литр молока любой жирности, десять капель аптечного йода и половину маленькой ложки борной кислоты.
Получившийся состав необходимо распылить на цветущие растения. Процедуру рекомендуется проводить утром или в вечернее время.
По заверениям бывалых огородников, это средство поможет повысить урожайность культуры минимум в 5 раз.
Источник: cpykami.ru