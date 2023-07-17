Продлится до сентября: астрологи призвали готовится к худшему – гороскоп для всех знаков зодиака

Овенам будет непросто. Их ждут испытания в первую неделю. Проблемы возникнут на работе. Также могут быть конфликты. Астрологи рекомендуют настроиться на дипломатичность и тактичность, чтобы не усугубить ситуацию.

Ретроградная Венера заставит переосмыслить важны аспекты Тельцов. Они по-другому посмотрят на отношения и семью.

Непросто будет Близнецам. Они столкнуться с трудностями. Им стоит набраться терпения и нее забывать про дисциплину. Представителям этого знак зодиака важно сдерживаться и не высказывать импульсивных слов, которые могут негативно сказаться на статусе на работе.

А вот Ракам нужно помнить про разумные траты. В течение следующих шести недель, когда Венера станет ретроградной в денежном секторе этого знака, просто необходимо следить за финансами и обдумывать все траты.

Неделя станет началом важных перемен в жизни у Львов. Настанут судьбоносные события, но стоит набраться терпения, так как все будет происходить размеренно. Откроются новые перспективы, но будет время, чтобы все обдумать и поставить новые цели.

На работе повезет Девам. Они даже получат вознаграждение за упорный труд. Потом настанет лучший период для отпуска. Представителям этого знака зодиака можно будет найти вдохновение для новых свершений.

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У Весов в карьере наступит мощный прорыв. Однако стоит ожидать, что новая должность или повышение зарплаты некоторым коллегам не понравится. В коллективе может настать раздрай, будут конфликты.

Скорпионы уже устали от рабочей рутины. Они стремятся создавать новые проекты. А вот ретроградная Венера окончательно поможет изменить цели и желания.

Также Стрельцы поймут, что у них не стыкуются карьерные цели и образ жизни. Настанет время, когда придется решать, от чего нужно отказаться, чтобы достичь желаемого.

А Козерогам нужно помнить, что идеальных людей нет. Неделя станет для них достаточно тяжелой, поэтому нужно собраться с силами до конца довести важный проект. Это время, чтобы проявить мудрость и терпение.

Водолеям придется решать финансовые вопросы. Вероятны задержки в выплатах и незапланированные расходы.

Отмечается, что Рыб ждут разочарования в личной жизни и разные споры. Лушче быстрее разрешить все споры, чтобы каждый смог выдохнуть.