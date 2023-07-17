Всего одна таблетка, и герань покроется яркими цветами — лучший стимулятор

Если герань никак не хочет набирать цвет, вероятнее всего, ей не хватает питательных веществ. Но иногда причина может крыться и в неправильном уходе.

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Поэтому для начала убедитесь в том, что растение не сохнет от жары и не страдает от избытка или недостатка влаги. И только после этого приступайте к внесению подкормки.

Чтобы приготовить стимулятор цветения, нужно измельчить в порошок половину таблетки аспирина и растворить ее в четырех литрах отстоянной воды.

Готовое средство вносится под корень. В летнее время рекомендуется проводить 2 подкормки в месяц. А с наступлением холодов следует снизить периодичность до 1 раза.

Источник: gorodche.ru