Чем полить поникшие помидоры и перцы, чтобы они восстановились за ночь — рецепт внутри

Если кусты перцев и томатов неожиданно повесили листья и начали отставать в развитии от своих соседей по грядке. Обязательно побалуйте их раствором лимонной кислоты.

Это подкормка оказывает поистине волшебное влияние на данные культуры. Если внести ее вечером, то утру даже самые слабые растения будут выглядеть бодро.

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Для приготовления кислого состава нужно взять 10 литров воды и 1 большую ложку лимонного порошка.

Готовый раствор необходимо вылить под каждый проблемный корень. На одно растение рекомендуется брать 500 миллилитров подкормки.

Источник: издание belnovosti.by