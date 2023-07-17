«В дальнейшем можете сожалеть»: астролог Елена Мун предупредила, что категорически нельзя делать 18 и 19 июля

Порой проблемы могут начать валиться со всех сторон. Проще их решить, если знать, чего ждать. Астролог Елена Мун рассказала, как произойдет в ближайшие дни. Примечательно, что в ее прогнозе было предупреждение. Эксперт пояснила, что нельзя делать категорически 18 и 19 июля, чтобы не навредить себе и близким.
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«Вторые–третьи лунные сутки, Луна во Льве. Вдохновение, повышение интуиции помогут разрешить все возможные проблемы и провести дни гармонично. Прислушивайтесь к мнению партнера, не игнорируйте просьбы, будьте отзывчивы. Остерегайтесь необдуманных трат, не стоит пытаться произвести впечатление с помощью щедрости: в дальнейшем можете сожалеть», — сказала астролог, пишет портал «А теперь внимание!».