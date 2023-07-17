Что нужно сделать с малиной после плодоношения, чтобы в следующем сезоне ягоды стало еще больше

Обычно к концу июля малина завершает плодоношение. Если вы собираете ягоды до осени, то у вас посажен ремонтантный сорт кустарника. Сейчас речь пойдет не о нем.

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После финального сбора урожая летней малины первым делом необходимо внести комплексное удобрение. Если пропустить этот шаг, то в следующем сезоне будет очень мало ягод.

Затем следует заняться удалением веток и молодой поросли. Это необходимо сделать, чтобы малинник не загустел.

Далее не забудьте провести обработку от болезней и вредителей. Подходящее для этого средство можно найти в любом садовом магазине.

И в завершение: продолжайте поливать кусты, удалять сорняки и рыхлить почву до наступления холодов. Только комплексный подход к делу обеспечит вас сочными крупными плодами на следующий год.

Источник: издание belnovosti.by