Россиян предупредили о новых вспышках на Солнце: сразу три геоудара вызвали большие проблемы

Вспышки класса М длились 14, 15 и 28 минут. Они случились 16 июля. Одна из этих вспышек сопровождалась нарушением радиосвязи.

В 11:26 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи, сообщает гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова.

Вторые вспышки случились вечером в 18:08 и 20:46 по московскому времени. Первая вспышка имела мощность М1.8, а вторая - М4.0.

Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля также есть вероятность возникновения вспышек класса X (самые стильные) на Солнце, включая протонные вспышки. Также ожидается ухудшение условий для КВ-радиосвязи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что всего классов вспышек пять: A, B, C, M и X. Наименьший класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. При переходе к следующей букве в классификации мощность солнечных вспышек увеличивается в 10 раз. Во время вспышек происходит выброс солнечной плазмы, которая приводит к магнитным бурям на Земле.