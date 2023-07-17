Старые заношенные вещи снова засияют белизной: окуните их в этот состав — подходит для всех тканей

Не спешите выбрасывать вещи, если они утратили первоначальную белизну. Опытные хозяйки подсказали, как можно реанимировать старые рубашки и прочую одежду.

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Этот способ не отнимет много времени и средств. К тому же он подходит для любых светлых тканей, чего нельзя сказать об агрессивных отбеливателях.

Чтобы вещи стали белее снега, смешайте в тазу 4 литра подогретой воды, 2 столовые ложки нашатыря, 4 столовые ложки перекиси водорода и 6 столовых ложек соли.

Окуните проблемные вещи в этот состав и подождите около 2 часов. Когда время пройдет, отожмите одежду и постирайте ее привычным для вас способом.

Источник: издание belnovosti.by