Чем полить гортензию, если она начала стремительно увядать — сразу же взбодрится

Если гортензия начала увядать уже в июле. То, вероятнее всего, проблема кроется в уровне pH грунта. Дело в том, что это растение признает только кислую почву.

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Когда кислотность земли понижается, цветок становится хилым и безжизненным.

Чтобы исправить ситуацию, нужно приготовить раствор лимонной кислоты. Если кулинарного средства нет в наличии, его можно заменить свежим лимоном.

Все просто. Растворите 2 столовые ложки желтого порошка или сока лимона в 10 литрах воды и вылейте этот состав на клумбу.

Получившегося количества подкормки хватит на участок размером в 1 м².

Источник: novostivl.ru