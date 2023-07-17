Быстро и эффективно справляемся с запахом пота без дезодоранта: капнули на руки, смазали подмышки и пошли благоухать

Протрите подмышки влажными салфетками, а затем капните на руки немного геля и обработайте им подмышечные впадины.

Гель убьет бактерии, которые вызывают неприятный запах, вы почувствуете, что освежились и больше не пахнете плохо, а благоухаете.

По материалам infoniac.ru