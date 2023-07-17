Быстро и эффективно справляемся с запахом пота без дезодоранта: капнули на руки, смазали подмышки и пошли благоухать

В жару или при нагрузках такое случается довольно часто: вы вспотели, чувствуете, что от вас пахнет неприятно, а дезодоранта с собой нет. Принять душ тоже пока невозможно. Что делать?
Исправить ситуацию и освежить подмышки поможет асептический гель для рук.
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Протрите подмышки влажными салфетками, а затем капните на руки немного геля и обработайте им подмышечные впадины.
Гель убьет бактерии, которые вызывают неприятный запах, вы почувствуете, что освежились и больше не пахнете плохо, а благоухаете.
По материалам infoniac.ru