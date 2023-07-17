Доллару сделали «хук»: американская валюта начала стремительно дешеветь — честные данные с биржи

Американской валюте все-таки сделали новый «хук». Не рубль, так другие мировые валюты, заметно укрепились в этот понедельник, 17 июля, по отношению к доллару.

«Американец» просел к евро и иене. По данным на 14:20 московского времени курс евро к доллару растет до 1,1237 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1227 доллара. Курс доллара к иене снижается до 138,28 иены со 138,73 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 99,87 пункта.

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