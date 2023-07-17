Как простимулировать огурцы на новые завязи: смешайте бюджетную подкормку — вырастут за ночь

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Вторая волна урожая окажется даже мощнее первой.

Если вам хочется продлить плодоношение огурцов, то непременно приготовьте подкормку по этому рецепту. По словам бывалых огородников, новые завязи появятся уже на следующие сутки. И их будет больше, чем раньше.

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Чтобы получить мощный стимулятор, нужно смешать 1 литр подогретого молока с 9 литрами теплой воды и растворить в этой жидкости пакетик сухих дрожжей.

Готовым средством необходимо подпитать каждый корешок. Под каждое растение потребуется вылить около 1 литра подкормки. Процедуру рекомендуется проводить в вечернее время.

Источник: novostivl.ru

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