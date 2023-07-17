Как простимулировать огурцы на новые завязи: смешайте бюджетную подкормку — вырастут за ночь

Если вам хочется продлить плодоношение огурцов, то непременно приготовьте подкормку по этому рецепту. По словам бывалых огородников, новые завязи появятся уже на следующие сутки. И их будет больше, чем раньше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы получить мощный стимулятор, нужно смешать 1 литр подогретого молока с 9 литрами теплой воды и растворить в этой жидкости пакетик сухих дрожжей.

Готовым средством необходимо подпитать каждый корешок. Под каждое растение потребуется вылить около 1 литра подкормки. Процедуру рекомендуется проводить в вечернее время.

Источник: novostivl.ru