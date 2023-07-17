Отмыли сковородку от закостенелого нагара средством за 20 рублей - все сползло само

Даже с самыми закостенелыми нагарами можно справиться при помощи народного средства. Не спешите в магазин, чтобы спустить все деньги на дорогие средства. Возможно, этот способ вам поможет.

Приобретите в аптеке активированный уголь, который стоит не выше 20 рублей. Разотрите таблетки до состояния порошка и бросьте в сковородку, залейте горячей водой.

Оставьте на два часа. Затем помойте сковородку с моющим средством. Вся грязь сползет сама.

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