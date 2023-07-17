Листья помидоров желтеют, и отпадают завязи: как спасти томаты в июле

Если томаты вовремя подкармливать, то осенью можно собрать шикарный урожай, который вы еще будете раздавать родственникам и соседям. Но иногда растения сами вам говорят, что с ними что-то не то.

Например, если листья желтеют, то помидорам не хватает железа. В этом случае используют раствор медного купороса - разводят три грамма на пять литров воды.

Ну, а если у ваших томатов отпадают завязи, то у растения дефицит бора и фосфора.

Разведите пять грамм борной кислоты на 10 литров воды и опрыскайте листья. Проблема тут же улетучится.

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