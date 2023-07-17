Посыпьте помидоры этой смесью: плоды попрут как сумасшедшие — успейте до конца июля

Не опускайте руки, если завязи томатов не оправдывают ваших ожиданий. Все еще можно исправить. Просто посыпьте помидорные грядки особым средством, и овощи тут же пойдут в рост.

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Для приготовления мощной подкормки вам потребуется смешать в равных частях горчичный жмых, измельченную в порошок яичную скорлупу и перемолотую золу.

Получившимся составом необходимо посыпать почву под каждым растением. Чтобы добиться хорошего урожая, процедуру следует провести до начала августа.

Источник: издание belnovosti.by