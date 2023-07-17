Налоги не спасут: доллар взлетел до небес, после 21 июля будет что-то

Доллар продолжает расти на фоне мировой обстановки. Экономические эксперты говорят, что ситуация будет усложняться и дальше. И якобы если кто-то рассчитывает, что приближающийся налоговый период поможет - не факт.

«После 21 июля в России экспортеры платят налоги, что всегда поддерживало рубль. В этот раз ситуация не изменится, веских причин для этого нет», - заявила экономист Екатерина Константинова.

На данный момент «американец» стоит 90,93 рубля. По мнению Константиновой, в ближайшие дни он достигнет 95, там пока и останется.

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