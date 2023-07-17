Не лук и не картошку: смешайте этот овощ с котлетным фаршем — блюдо станет невероятно сочным

Многие кулинары кладут в котлеты тертый картофель и лук. Считается, что данные ингредиенты делают блюдо более сочным. Это действительно так. Однако есть и другой вариант. Замените популярные овощи кабачком. И котлеты станут еще вкуснее.

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Все просто. Измельчите мякоть кабачка с помощью терки, посолите ее и оставьте на 5 минут. После этого отожмите овощную массу и смешайте ее с фаршем.

На килограмм мяса нужно взять пару кабачков среднего размера. Помимо секретного ингредиента, в блюдо стоит добавить зелень, 2-3 ложки манной крупы и 1 яйцо.

Источник: издание belnovosti.by