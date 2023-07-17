Какое мыло эффективно уничтожает запах пота под мышками: им пользовались еще наши бабушки

Некоторые разновидности мыла способны не только качественно очищать кожу от загрязнений, но и препятствовать образованию неприятного запаха от тела.
Об этом свойстве дегтярного мыла прекрасно знали еще наши бабушки, а может, даже и прабабушки. Если дегтярным мылом хорошо помыть подмышки, то можно себя надежно застраховать от появления неприятного запаха даже в жару, когда мы потеем обильнее, чем в других обстоятельствах.
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Если подмышки регулярно мыть с применением дегтярного мыла, то проблема потливости подмышек перестанет быть актуальной.
Схожим действием обладает и хозяйственное мыло. Они оба обладают противовоспалительным и антибактерицидным действиями.
По материалам nfoniac.ru