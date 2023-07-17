Берем 3 известных препарата и готовим «тревожный» коктейль: помощь огурцам при похолодании

При похолодании огурцы сильно страдают и перестают давать урожай, на который рассчитывали садоводы.

Чтобы быстро привести в чувства растения, побалуйте их специальной подкормкой, она быстро вернет им силы и поможет «забыть» о пережитом стрессе.

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Возьмите 1 ампулу (1 миллилитр) «Эпина-экстра», 5 миллилитров «Цитовита», ½ столовой ложки (5 граммов) МФК, растворите в 5 литрах кипяченой воды. Опрыскайте по листу. Через неделю повторите подкормку.

Источник: дзен-канал «Посад»