Как пожарить баклажаны на сковороде, потратив не более одной ложки масла — блюдо станет полезнее

Многие хозяйки тратят уйму растительного масла, чтобы приготовить баклажаны на сковороде. Блюдо в итоге получается не таким вкусным и полезным, как хотелось бы.

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А опытные кулинары обходятся одной ложкой масла на килограмм овощей. Потому что пользуются трюком с микроволновкой.

Все просто. Для начала снимите с баклажанов кожицу и нарежьте их, как вам нужно. Затем залейте овощи соленой водой и подождите около 15 минут. По прошествии времени слейте большую часть жидкости, оставив не более 2 ложек рассола. И поместите посудину с баклажанами в микроволновку на 4 минуты. Мощность печи должна быть в районе 800 Вт.

Когда сработает таймер, достаньте посудину из печи, слейте остатки воды, смешайте баклажаны с 1 ложкой подсолнечного масла и приступайте к готовке на сковороде.

Источник: издание belnovosti.by