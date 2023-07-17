Как быстро отмыть плиту и унитаз содой: поливаем, идет пена и «отщелкивает» всю грязь сама

Сода и уксус всегда есть под рукой у каждой хозяйки. Эти вещества лучше многих дорогих смогут отмыть самые сложные наслоения на плите, стеклокерамике, пластике и санфаянсе. Главное, правильно их использовать.

Многие хозяйки не в курсе, какими эффективными против сложных наслоений могут сода и уксус. Но на самом деле отмыть им годовые налеты проще некуда благодаря реакции, которую они дают.

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На грязную поверхность нанесите немного средства для мытья посуды. Поверх насыпьте пищевую соду тонким слоем.

Далее распылите уксус тонким слоем. Начнет идти пена. Быстро накройте ее полиэтиленом и подождите минут 30. Она почти сама все растворит, пройдитесь губкой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»