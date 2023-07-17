Через два дня: что произойдет с курсом доллара — финансисты сделали важное заявление

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Финансисты назвали два события, которые поддержат рубль после 19 июля.

Новая неделя июля началась без особенных сюрпризов для тех, кто следит за курсом валют. Рубль на валютных торгах продолжил демонстрировать неуклонное движение вниз.

На 11:32 московского времени доллар прибавил 40 копеек и вырос до 90,46 рубля, юань снижался на 2 копейки, до 12,6 рубля, евро поднимался на 55 копеек, до 101,75 рубля.

Между тем, финансовые аналитики уверяют, что на этой неделе рубль падать перестанет. Возможно, даже укрепится. Начнется позитивный процесс уже буквально с середины недели, через каких-то два дня.

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«С середины недели можно ждать активизации экспортеров, которых начнут поджимать сроки уплаты налогов в бюджет. Кроме того, в преддверии заседания совета директоров ЦБ сократится число желающих спекулятивно опустить рубль», — считает Алексей Антонов из «Алор Брокер».

По материалам 1prime.ru

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