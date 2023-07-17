Через два дня: что произойдет с курсом доллара — финансисты сделали важное заявление

Новая неделя июля началась без особенных сюрпризов для тех, кто следит за курсом валют. Рубль на валютных торгах продолжил демонстрировать неуклонное движение вниз.

На 11:32 московского времени доллар прибавил 40 копеек и вырос до 90,46 рубля, юань снижался на 2 копейки, до 12,6 рубля, евро поднимался на 55 копеек, до 101,75 рубля.

Между тем, финансовые аналитики уверяют, что на этой неделе рубль падать перестанет. Возможно, даже укрепится. Начнется позитивный процесс уже буквально с середины недели, через каких-то два дня.

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