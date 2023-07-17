Чтобы огурцы нарастали по 5 ящиков за ночь с маленькой грядки: подкормите в июле этим

Для создания полезной микрофлоры в почве и мощного наращивания плодов огурцов подкормите их в июле этим составом. Он обойдется вам в сущие копейки, а результат вас поразит.

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Первый компонент подкормки – простой настой из сорных трав. Это бесплатное удобрение, одно из лучших для огурцов.

Наполните доверху ведро сорняками или скошенным газоном, залейте водой, накройте крышкой и поставьте в теплое место. Через 5-7 дней состав забродит, понадобится его 2 литра на 10-литровую лейку воды.

Второй важный компонент подкормки – это удобрение «ЭМ». В продаже много разновидностей, самые известные – это «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1».

Благодаря удобрению огурцы получат комплекс полезных микроорганизмов для развития и быстрого гумусообразования (азотфиксирующие бактерии, фотосинтезирующие бактерии, дрожжевые грибки, ферментирующие грибы, а также полезные для почвы бактерии-актиномицеты).

Добавьте в лейку с зеленым настоем 3 столовые ложки любого «ЭМ». На каждый огурец внесите по полтора литра, повторяйте раз в 10 дней все лето и грядка будет неубиваемая, роскошная.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»