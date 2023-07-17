Рубль снова просел: что творится на бирже в этот понедельник, 17 июля — спекулянты в деле

Рубль на торгах на Московской валютной бирже в этот понедельник, 17 июля, продолжил снижаться.
На утренних торгах доллар максимально поднимался до 90,93 рубля, евро — до 102,1 рубля и обновил максимум с 6 июля.
Финансовые эксперты в таком поведении рубля видят действия биржевых спекулянтов и ожидают скорого ответа от Центробанка.
«Чем слабее будет выглядеть рубль на этой неделе, тем больше вероятность, что Банк России довольно сильно повысит ключевую ставку в пятницу. Ее подъем на 1,5 п.п. нас не удивит», - считает Алексей Антонов из «Алор Брокер».
Большие надежды эксперты связывают с серединой наступившей недели. Ожидаются события, которые укрепят рубль.
«С середины недели можно ждать активизации экспортеров, которых начнут поджимать сроки уплаты налогов в бюджет. Кроме того, в преддверии заседания совета директоров ЦБ сократится число желающих спекулятивно опустить рубль», - добавил Алексей Антонов.
По материалам 1prime.ru.