Рубль снова просел: что творится на бирже в этот понедельник, 17 июля — спекулянты в деле

Рубль на торгах на Московской валютной бирже в этот понедельник, 17 июля, продолжил снижаться.

На утренних торгах доллар максимально поднимался до 90,93 рубля, евро — до 102,1 рубля и обновил максимум с 6 июля.

Финансовые эксперты в таком поведении рубля видят действия биржевых спекулянтов и ожидают скорого ответа от Центробанка.