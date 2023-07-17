Всего две подкормки в июле: розы будут цвести до холодов — внесите прямо сейчас

Розы капризны, им трудно угодить. Но если суметь найти к ним подход, то растения будут радовать пышным цветением до наступления холодов.

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Опытные садовники утверждают, что розовые кусты нужно регулярно подкармливать питательными составами. Однако стоит помнить, что удобрения должны быть подходящими для конкретного периода жизни культуры. Только в этом случае колючая красавица сможет раскрыть весь свой потенциал.

Например, в конце мая розам нужен фосфор и калий. Поэтому для подкормки в это время следует использовать раствор сульфата калия и суперфосфата. Для его приготовления нужно взять по 10 г каждого удобрения и размешать их в 10 л воды.

Эту же подкормку рекомендуется повторить в июле. Но состав следует дополнить куриным пометом и 10 г нитрофоски.

Кроме того, в середине лета розам пойдет на пользу раствор золы. Чтобы его приготовить, необходимо смешать 5 л воды с 0,5 кг золы и довести этот раствор до кипения. Далее средству нужно дать остыть, и можно использовать его для полива под корень.

Источник: tut-news.ru