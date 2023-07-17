Уже год не моем холодильник: остается чистым, запаха нет — сода и вода (классный трюк)

Сохранить чистоту в холодильнике и навсегда избавиться от запаха в нем можно при помощи нескольких салфеток и соды. Кроме того, ваш овощи и фрукты будут сохранять свежесть намного дольше.

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Положите салфетку на дно ящика холодильника, сверху насыпьте тонкий слой соды, накройте второй салфеткой и сверху разложите овощи и фрукты, вынув их из пакета.

Раз в неделю просто меняйте эти салфетки с содой — мыть холодильник вы будете гораздо реже обычного.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».