Несколько капель на тело после душа, и кожа будет благоухать: избавляемся от запаха пота без дезодоранта

Проблема неприятного запаха пота от тела становится особенно актуальной в жаркое время года.
Не все приветствуют использование дезодоранта и антиперсперанта в качестве способа, который поможет решить деликатную проблему.
Альтернативные варианты, конечно же, есть. Так, очень хорошо справляется с уничтожением неприятного запаха масло чайного дерева.
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Лайфхак довольно прост: нужно нанести на тело после душа несколько капель масла чайного дерева. Оно обладает приятным запахом и антибактерицидным действием, препятствуя размножению бактерий, которые и являются источником не очень хорошего аромата от тела.
Кстати, аналогичными свойствами обладают масла лаванды, герани, хвойных.
По материалам apteka24-podolsk.ru.