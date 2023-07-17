Несколько капель на тело после душа, и кожа будет благоухать: избавляемся от запаха пота без дезодоранта

Ванна и душ. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не хочет пользоваться дезодорантом даже в жару.

Проблема неприятного запаха пота от тела становится особенно актуальной в жаркое время года.

Не все приветствуют использование дезодоранта и антиперсперанта в качестве способа, который поможет решить деликатную проблему.

Альтернативные варианты, конечно же, есть. Так, очень хорошо справляется с уничтожением неприятного запаха масло чайного дерева.

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Лайфхак довольно прост: нужно нанести на тело после душа несколько капель масла чайного дерева. Оно обладает приятным запахом и антибактерицидным действием, препятствуя размножению бактерий, которые и являются источником не очень хорошего аромата от тела.

Кстати, аналогичными свойствами обладают масла лаванды, герани, хвойных.

По материалам apteka24-podolsk.ru.

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