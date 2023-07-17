Сделайте это с клубникой, если хотите собрать два урожая за год — жаль, раньше не знали

Собрать два урожая клубники за один сезон вполне реально. Главное условие — сорт ягоды должен быть ремонтантным. Однако и подкормку с уходом тоже никто не отменял. Если не уделять растениям должного внимания, то даже самые плодовитые сорта не оправдают ваших ожиданий.

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Во-первых, не забывайте о том, что клубника относится к теплолюбивым культурам. Поэтому обязательно укройте грядки на зиму слоем соломы.

Во-вторых, удалите все усы и цветки незадолго до наступления морозов. Это поможет клубнике сохранить силы до следующего сезона.

И, конечно же, регулярно балуйте посадки удобрениями. Это необходимо делать три раза за год.

Первую подкормку следует внести весной. Потребности растения в этот период поможет закрыть раствор коровяка или мочевины.

Второй раз клубнику необходимо подпитать нитрофоской. Эту процедуру рекомендуется проводить в самом начале цветения.

В третий раз культуру нужно поддержать в момент формирования плодов. В это время клубника будет рада любому минеральному удобрению.

Источник: tut-news.ru