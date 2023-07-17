Названы две даты июля, когда доллар рухнет - аналитики притаились, валютчики разинули рты

Доллар продолжает расти на Московской бирже. В понедельник, 17 июля, «американец» взлетел почти до 91 рубля, преодолев снова психологическую отметку. Однако аналитики успокаивают - на следующей неделе рубль снова укрепит свои позиции.

«Приближается пик налоговых платежей экспортеров - 25 и 28 июля. Это поддержит рубль, и котировки пойдут в рост», - заявил эксперт Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиции».

Конечно, доллар по 75 рублей уже не будет, но до 85 рублей «американец» может опуститься вполне.

Многие валютчики не ожидали такие скачки. Спекулянты наверняка побегут в банки, чтобы заработать на разнице валют.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».