Теперь всегда кладем в барабан колпачок со средством: вещи отстирываются намного лучше, мягкие

Опытные хозяйки никогда не наливают кондиционер для белья в специальные отсеки. Намного эффективнее и экономнее использовать средство по-другому.

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Попробуйте наливать кондиционер в колпачок от самого средства и класть в таком виде прямо в барабан на белье.

Во-первых, так вы уменьшите расход кондиционера, он не растратится по пути к цели, а сразу весь выльется на вещи и подействует.

А во-вторых, колпачок будет работать, как специальные мячики для стики, выбивая грязь и остатки порошка из белья. Вещи простираются намного эффективнее.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».