Простая манипуляция, после которой томаты резко пойдут в рост и созреют быстрее: секрет советских дачников

Этот секрет быстрого созревания томатов раскрыли дачники, которые занимаются огородом еще с советских времен.

Во-первых, нужно обязательно обрезать лишние листья. Как только плоды начали белеть, это знак того, что листья выполнили свою функцию, и их можно убирать.

Во-вторых, кусты томатов нужно прищипывать. Так растение не будет тратить энергию на рост, а направит ее на созревание плодов.

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