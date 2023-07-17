Простая манипуляция, после которой томаты резко пойдут в рост и созреют быстрее: секрет советских дачников

Помидоры на грядке. Фото: Global Look Press

Вот что можно сделать с томатами в июле, если нужно, чтобы они созрели быстрее.

Этот секрет быстрого созревания томатов раскрыли дачники, которые занимаются огородом еще с советских времен.

Во-первых, нужно обязательно обрезать лишние листья. Как только плоды начали белеть, это знак того, что листья выполнили свою функцию, и их можно убирать.

Во-вторых, кусты томатов нужно прищипывать. Так растение не будет тратить энергию на рост, а направит ее на созревание плодов.

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В-третьих, опытные дачники для быстрейшего созревания советуют прокалывать помидоры у основания спичками.

Но нужно понимать, что такие плоды долго не хранятся. Использовать этот метод можно, если нужно поскорее подать помидоры к столу.

По материалам belnovosti.by.

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