Страшные прогнозы сбываются: сегодня доллар опять подскочил — будет расти до 21 июля

Иностранная валюта в понедельник утром 17 июля опять подскочила в цене на торгах Мосбиржи.

Курс доллара прибавил 45 копеек, дойдя до цифры в 90,51 рубля, евро подорожал на 10 копеек — до 101,3 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Финансовые аналитики именно так видели ситуацию – дальнейший подъем американской валюты в ближайшие дни, вплоть до 100 рублей.

Однако после заседания ЦБ РФ, в ходе которого планируется повышение ключевой ставки до 8,5%, ожидается и снижение курса доллара до комфортных властям 80-90 рублей.

Источник: 1prime.ru