«Американец» войдет в новую фазу: каким будет курс доллара на этой неделе — чего боятся экономисты

В последнее время рубль неуклонно снижается в цене по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню.

Экономисты ждут заседания Центробанка России 21 июля. Считается, что в ближайшую пятницу регулятор повысит ключевую ставку. Это окажет существенную поддержку рублю. А «американец» при этом войдет в новую фазу.

Каким же будет курс доллара после этого события?