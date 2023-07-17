«Американец» войдет в новую фазу: каким будет курс доллара на этой неделе — чего боятся экономисты

В последнее время рубль неуклонно снижается в цене по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню.
Экономисты ждут заседания Центробанка России 21 июля. Считается, что в ближайшую пятницу регулятор повысит ключевую ставку. Это окажет существенную поддержку рублю. А «американец» при этом войдет в новую фазу.
Каким же будет курс доллара после этого события?
«Рубль на бирже по отношению к основным валютам будет укрепляться. По доллару США курс рубля стремится на уровень 89 рублей за доллар, по евро — 99 рублей за евро», — считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.
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Между тем, экономисты опасаются, что нисходящий тренд по рублю останется. И после короткого укрепления национальная валюта вновь начнет дешеветь.
По материалам Life.ru