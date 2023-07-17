«Американец» войдет в новую фазу: каким будет курс доллара на этой неделе — чего боятся экономисты

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

На этой неделе произойдет событие, которое изменит ход торгов на валютной бирже.

В последнее время рубль неуклонно снижается в цене по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню.

Экономисты ждут заседания Центробанка России 21 июля. Считается, что в ближайшую пятницу регулятор повысит ключевую ставку. Это окажет существенную поддержку рублю. А «американец» при этом войдет в новую фазу.

Каким же будет курс доллара после этого события?

«Рубль на бирже по отношению к основным валютам будет укрепляться. По доллару США курс рубля стремится на уровень 89 рублей за доллар, по евро — 99 рублей за евро», — считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Между тем, экономисты опасаются, что нисходящий тренд по рублю останется. И после короткого укрепления национальная валюта вновь начнет дешеветь.

По материалам Life.ru

Читайте также