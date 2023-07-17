Срочно заберите деньги из банков: можете потерять все сбережения

Разумеется, многие хотели бы разместить свои сбережения в банках, которые предлагают привлекательные ставки по депозитам.
Но эксперты считают, что не стоит доверять тем финансово-кредитным учреждениям, у которых слишком высокие проценты по вкладам. Это опасно. Лучше у таких банков свои деньги забрать, иначе можно лишиться их.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Если условия слишком хороши, то, скорее всего, у данной кредитной организации серьезные проблемы с ресурсами. По этой причине она может обещать высокий процент, но по факту не сумеет это выполнить», — предупредил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Есть риск потерять не только проценты по вкладу, но и сами средства на вкладе.
По материалам 1prime.ru