Срочно заберите деньги из банков: можете потерять все сбережения

Разумеется, многие хотели бы разместить свои сбережения в банках, которые предлагают привлекательные ставки по депозитам.

Но эксперты считают, что не стоит доверять тем финансово-кредитным учреждениям, у которых слишком высокие проценты по вкладам. Это опасно. Лучше у таких банков свои деньги забрать, иначе можно лишиться их.

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