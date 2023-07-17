Поливаем муравейник и накрываем пакетом: простой раствор изводит всех муравьев (тля исчезает следом)

Сода — это щелочное вещество, которое губительно влияет на кислотную среду телец муравьев. При соприкосновении с ней насекомые погибают.

Однако вредителей не так просто совместить с содой. Эффективнее всего использовать раствор вещества, который глубоко проникнет в жилище насекомых и изведет их.

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Возьмите 7 столовых ложек соды, растворите в 1 литре воды. Перемешайте и пролейте составом муравейник. Для лучшего результата накройте жилище муравьев полиэтиленовым пакетом или пленкой.

Вслед за муравьями обычно с огорода пропадает и тля, которую они разводят.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»