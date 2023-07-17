20 капель йода: только это истребило фитофтороз — урожай помидоров роскошный

Народная йодная «болтушка» - проверенное средство против фитофтороза томатов. Попробуйте ее приготовить обязательно, если существует данная проблема.

Подкормка на основе йода комплексно действует на помидоры. Она не только избавляет растения от фитофторы, но и уничтожает вредных насекомых, гниль, иные недуги. Это неизменно сказывается на урожайности томатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возьмите 1 литр молочной сыворотки (моно нежирное молоко), 20 капель йода, разведите в ведре воды. На каждый куст вылейте по 1 литру подкормки утром или вечером. Можно днем, но при условии пасмурной погоды. Важно, чтобы не было прямых солнечных лучей.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»