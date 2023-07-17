Две проверенные подкормки для огурцов: быстро наращивают массу, плоды снимаем ящиками

Насытить быстро почву полезными веществами для огурцов можно при помощи двух роскошных натуральных подкормок. Они дают выраженный эффект, к тому же избавляют растения от различных недугов и вредителей.

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Обязательно вносите под огурцы подкормку из древесной золы, в которой содержится калий, кальций, магний и фосфор. Благодаря подкормке почва не только обогащается, но и наращивает полезные бактерии.

Вносить древесную золу необходимо у корня, рассыпав по три столовые ложки на каждый квадратный метр посадок.

Не забывайте подкармливать огурцы калием и азотом. Но вместо привычного сульфата калия желательно использовать более мягкий и экологичный экокалий, который делают из стволов подсолнечника.

В данном удобрении, помимо калия, имеются важные для долгого плодоношения сера, магний и немного фосфора. Разбросайте экокалий по 1 чайной ложке у каждого корня огурца 2 раза в июле.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»