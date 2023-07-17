Всего 1 столовая ложка: после одного раза вся фитофтора испарилась — опрыскали томаты разок

На ваших томатах никогда не появится фитофтора, если вы будете проводить профилактику купоросом. Это вещество великолепно справляется с поставленной задачей.

Одна столовая ложка купороса за сущие копейки сделает ваши томаты чистенькими. здоровыми, что неизменно скажется на урожае.

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Возьмите ведро воды комнатной температуры, положите в него столовую ложку кристаллов купороса, растворите. Опрыскивайте получившимся раствором кусты помидоров.

Не забывайте, что любые обработки, а также подкормки растений необходимо осуществлять без прямых лучей солнца. Делайте это утром, вечером или в пасмурную погоду днем.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»