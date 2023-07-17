Что делать с мукой при приготовлении драников: белорусский рецепт - запомните, а лучше запишите

Картофельные драники любят и взрослые, и дети, у каждой хозяйки собственный рецепт приготовления блюда. Между тем, белорусский способ готовки этих овощных оладий предполагает отказ от муки либо ее незначительное количество. Так блюдо получается золотистым и хрустящим.

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Вот рецепт: картофель на мелкой терке и лук измельчить, отжать от сока, разбить одно яйцо. Посолить, поперчить по вкусу, и жарить сразу без муки, либо внести 2-3 ложки, если нужно подольше хранить драники. А вот сметану или другие компоненты не добавляют.

По материалам сайта Belnovosti