Опытная горничная показала, как убрать рыжину с унитаза, раковины и ванны: налила вещество из аптеки — 12 рублей

Очень дешевые вещества из аптеки работают подчас намного эффективнее специальных моющих средств для сантехники. Этим методом пользовались еще во времена СССР, а теперь им не брезгуют даже опытные горничные.

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Смешайте 100 мл нашатырного спирта с 50 мл перекиси водорода. Смочите губку в данном составе и протрите грязные поверхности санфаянса.

При сильной рыжине и минеральных наслоениях смочите салфетки в растворе и оставьте на ночь, утром уберите и смойте водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»